ColorZeroLAG_MA - indicador para MetaTrader 5
- 1148
Autor real:
MetaQuotes
O indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com zero de lag. Este indicador foi introduzido na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, Abril de 2000.
Formula:
ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)
onde:
- MA - Média Móvel;
- Price - preço aplicado;
- P1 - período da Média Móvel para a primeira suavização;
- P2 - período da Média Móvel para a segunda suavização.
O indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 25/10/2006.
Fig.1. O indicador ColorZeroLAG_MA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13175
