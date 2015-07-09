CodeBaseSeções
ColorZeroLAG_MA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com zero de lag. Este indicador foi introduzido na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, Abril de 2000.

Formula:

ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)

onde:

  • MA - Média Móvel;
  • Price - preço aplicado;
  • P1 - período da Média Móvel para a primeira suavização;
  • P2 - período da Média Móvel para a segunda suavização.

O indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 25/10/2006.

Fig.1. O indicador ColorZeroLAG_MA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13175

