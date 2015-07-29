真实作者:

MetaQuotes

ZeroLAG MA 是一款无滞后的移动均线指标。此指标介绍刊登于 2000 年 4 月的《Technical Analysis of Stocks and Commodities - 股票和商品技术分析》杂志。

公式:

ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)



此处:

MA — 移动均线;

Price — 适用价格;

P1 — 第一条平滑均线的周期;

P2 — 第二条平滑均线的周期。

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 25.10.2006。

图例.1. ColorZeroLAG_MA