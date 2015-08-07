Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WRB - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1313
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador determina y marca las WRB, las barras muy largas (Wide Range Bars) o velas con cuerpos largos (Wide Range Bodies). Dado que las barras WRB por sí mismas no tienen ningún valor, el indicador también determina los gaps ocultos en base a estas barras. Muestra de diferentes formas los gaps vacíos y los llenos, de tal forma que con solo mirar a la pantalla, se pueda definir la situación actual con facilidad. Asimismo, se pueden activar las notificaciones sobre la entrada del precio actual en la zona de un gap vacío.
Parámetros de entrada:
- UseWholeBars (por defecto = false) — si es true, el indicador buscará barras largas (Wide Range Bars) en lugar de velas con cuerpo largo (Wide Range Bodies).
- WRB_LookBackBarCount (por defecto = 3) —cuántas barras se usarán en la comparación para determinar las WRB. Cuanto mayor sea este número, más raras y significativas serán las barras con un diapasón amplio.
- WRB_WingDingsSymbol (por defecto = 115) — código del símbolo de texto para la designación de las WRB. Por defecto es un pequeño rombo.
- HGcolor1 (por defecto = clrDodgerBlue) — primer color (y por defecto) de los rectángulos de los gaps ocultos.
- HGcolor2 (por defecto = clrBlue) — segundo color (y por defecto) de los rectángulos de los gaps ocultos.
- HGstyle (por defecto = STYLE_SOLID) — estilo de la línea para el dibujado de los rectángulos de los gaps ocultos.
- StartCalculationFromBar (por defecto = 100) — cantidad de barras en la historia del gráfico, que se revisará para el marcado de las WRB y gaps ocultos.
- HollowBoxes (por defecto = false) — si es true, entonces los rectángulos de los gaps ocultos estarán sin rellenar.
- DoAlerts (por defecto = false) — si es true, entonces estarán activadas las notificaciones al entrar el precio en la zona de un gap oculto.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13177
Indicador ColorZeroLAG_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZeroLAG_MA
El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso.
Este análogo de RVI forma sus indicaciones usando los cuatro indicadores Relative Vigor Index.Dots
El indicador muestra la dirección actual de la tendencia, ubicando puntos de colores en el gráfico principal.