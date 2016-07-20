und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorZeroLAG_MA - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten: 812
- 812
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
MetaQuotes
Der Indikator ZeroLAG MA ist ein gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung. Dieser Indikator wurde in der Zeitschrift "Technical Analysis of Stocks and Commodities", April 2000, zum ersten Mal beschrieben.
Formel:
ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)
wobei:
- MA — Gleitender Durchschnitt;
- Price — Kalkulationspreis;
- P1 — Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die erste Glättung;
- P2 — Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die zweite Glättung
Der Indikator verwendet die Klassen СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 25.10.2006.
Abb.1. Der ColorZeroLAG_MA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13175
