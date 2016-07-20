CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorZeroLAG_MA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorzerolag_ma.mq5 (9.01 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Wirklicher Autor:

MetaQuotes

Der Indikator ZeroLAG MA ist ein gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung. Dieser Indikator wurde in der Zeitschrift "Technical Analysis of Stocks and Commodities", April 2000, zum ersten Mal beschrieben.

Formel:

ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)

wobei:

  • MA — Gleitender Durchschnitt;
  • Price — Kalkulationspreis;
  • P1 — Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die erste Glättung;
  • P2 — Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts für die zweite Glättung

Der Indikator verwendet die Klassen СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 25.10.2006.

Abb.1. Der ColorZeroLAG_MA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13175

