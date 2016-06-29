El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador ZeroLAG MA fue descrito en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, en Abril de 2000 por primera vez.MA ZeroLAG calcula en la fórmula:ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA(Price, P1, i), P2, i);donde:MA - media móvil;Price - precio aplicado;P1 - período de la media móvil en el primer smoothing;P2 - período de la media móvil bajo el segundo smoothing;