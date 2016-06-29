CodeBaseSecciones
ZeroLAG MA - indicador para MetaTrader 4

El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso. El indicador ZeroLAG MA fue descrito en la revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, en Abril de 2000 por primera vez.

MA ZeroLAG calcula en la fórmula:
 
    ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA(Price, P1, i), P2, i);

donde:
MA - media móvil;
Price - precio aplicado;
P1 - período de la media móvil en el primer smoothing;
P2 - período de la media móvil bajo el segundo smoothing;





Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/9984

10 points 3 10 points 3

El Asesor Experto 10 points 3 utiliza el histograma del indicador estándar MA Convergencia/Divergencia, MACD.

DVD Level (100-50 cent) DVD Level (100-50 cent)

Impulsado con nivel igual a un conjunto de centimos (1.38 1.39 1.40 etc.)

ZeroLag MACD ZeroLag MACD

El indicador ZeroLag MACD es un indicador MA Convergencia/Divergencia, MACD con cero retraso.

Fast Stochastic Fast Stochastic

El indicador Fast Stochastic (estocástico rápido) es un tipo de Oscilador estocástico de George C. Lane.