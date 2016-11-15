無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorZeroLAG_MA - MetaTrader 5のためのインディケータ
900
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者: MetaQuotes
ZeroLAG MA 指標は遅れのない移動平均です。この指標は「Technical Analysis of Stocks & Commodities（株式＆コモディティのテクニカル分析）」（2000年4月）で紹介されました。
式：
ZeroLAG MA(i) = 2*MA(Price, P1, i) - MA(MA( Price, P1, i), P2, i)
ここで
- MA — 移動平均
- Price - 適応価格
- P1 — 1番目の平滑化の移動平均期間
- P2 — 2番目の平滑化の移動平均期間
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2006年10月25日にコードベースに公開されました。
図1 ColorZeroLAG_MA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13175
