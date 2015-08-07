CodeBaseSecciones
Indicadores

CoppockHist_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
794
(17)
coppockhist.mq5 (7.03 KB) ver
coppockhist_htf.mq5 (8.45 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador CoppockHist con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CoppockHist.mq5.

Fig. 1. Indicador Coppock_HTF

CoppockHist CoppockHist

Histograma de color en base al famoso indicador de Edward Coppock.

CenterOfGravityOSMA_HTF CenterOfGravityOSMA_HTF

Indicador CenterOfGravityOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZeroLAG_MA ColorZeroLAG_MA

El indicador ZeroLAG MA es una media móvil con cero retraso.

ColorZeroLAG_MA_HTF ColorZeroLAG_MA_HTF

Indicador ColorZeroLAG_MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.