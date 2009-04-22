Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA от цифрового фильтра НЧ - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7919
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скользящее среднее (МА) от цифрового фильтра НЧ .
Индикатор служит для определения точек разворота тренда на исторических данных (стрелки вверх,вниз).
Коэффициенты рассчитаны программой Digital Filter Methods http://fx.qrz.ru/ .
Периоды отсечки ФНЧ от 4 до 60 периодов.
HlopMaster
Мартингейл + трейлинг ордеров.ytg_TF_RSI
Индикатор показывает значение RSI на выбранном периоде, а также направление его движения.
VisualTrading
Визуальная торговля.Изменение тейк профит,стоп лосс,отложенных ордеров перетаскиванием уровней прямо на графике.ZZ
Мой вариант ZZ, врядли кого удивит, но мало ли.. может кому понравицо )) отстающий уровень завязан на волатильности баров.