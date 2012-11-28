Реальный автор:

Piboli

Этот индикатор есть мувинг-гибрид цифровой и аналоговой фильтрации. Фактически в данном случае мы имеем цифровой фильтр, значения которого сглажены обычным алгоритмом усреднения.

Коэффициенты цифровых фильтров рассчитаны программой Digital Filter Methods http://fx.qrz.ru/ . Периоды отсечки ФНЧ от 4 до 60 периодов.

Файл индикатора при своей компиляции использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.04.2009.

Рис.1 Индикатор Moving Average_FN