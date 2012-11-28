CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MovingAverage_FN - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2917
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Piboli

Этот индикатор есть мувинг-гибрид цифровой и аналоговой фильтрации. Фактически в данном случае мы имеем цифровой фильтр, значения которого сглажены обычным алгоритмом усреднения.

Коэффициенты цифровых фильтров рассчитаны программой Digital Filter Methods http://fx.qrz.ru/ . Периоды отсечки ФНЧ от 4 до 60 периодов.

Файл индикатора при своей компиляции использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 22.04.2009.

Рис.1 Индикатор Moving Average_FN

Рис.1 Индикатор Moving Average_FN

ZigZag On Heikin Ashi ZigZag On Heikin Ashi

Зигзаг, построенный по экстремумам Heikin Ashi

Exp_ColorJVariation Exp_ColorJVariation

Торговая система с использованием осциллятора Exp_ColorJVariation.

Kagi On Chart Kagi On Chart

График Kagi в основном окне валютной пары и с учётом временной шкалы.

RFractals RFractals

Фракталы с возможностью задания ранга