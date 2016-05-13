CodeBaseKategorien
Indikatoren

MovingAverage_FN - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
901
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
movingaverage_fn.mq5 (1477.79 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
Der echte Autor:

Piboli

Ein Hybrid aus digitaler und analoger Filterung für gleitende Durchschnitte. In der Tat, haben wir in diesem Fall ein digitales Filter, dessen Werte durch den üblichen Mittelungsalgorithmus geglättet werden.

Digitale Filterkoeffizienten werden durch die Verwendung des Programms "Digitale Filter Methoden" http://fx.qrz.ru/ berechnet. Tiefpassfilter schneidet Perioden von 4 bis 60 Perioden weg.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek. Die Arbeit mit dieser Klasse wurde detailliert im Artikel "Mittelung von Preisreihen für die sofortige Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 22.04.2009.

Abb.1 Der Moving Average_FN Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1316

