真实作者:

Piboli

此指标是移动平均线混合数字和模拟滤波。事实上, 在这个例子中我们用常见平均算法对一些数值进行数字滤波。

数字滤波系数的计算使用数字滤波方法程序 http://fx.qrz.ru/ . 低通滤波器的切割周期从 4 - 6。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 类库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 22.04.2009.

图例.1 Moving Average_FN 指标