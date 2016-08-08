実際の著者：

Piboli

この指標はデジタルおよびアナログフィルタのハイブリッドを使った移動平均です。実際には、ここでは、値が通常の平均化アルゴリズムによって平滑化されたデジタルフィルタを有しています。

デジタルフィルタの係数は、デジタルフィルタメソッドプログラムを用いて計算されますhttp://fx.qrz.ru/。4〜60の期間をカットするローパスフィルタ。

この指標のファイルはSmoothAlgorithms.mqhライブラリを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年4月22日にコードベースで公開されました。

図1 Moving Average_FN指標