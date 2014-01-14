CodeBaseSeções
Indicadores

MovingAverage_FN - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Piboli

Este indicador é uma Média Móvel híbrida com filtragem digital e analógico Na verdade, neste caso, temos um filtro digital, cujos valores são suavizados pelo algoritmo de suavização habitual.

Os coeficientes dos filtros digitais são calculados utilizando os métodos do programa de filtros digitais http://fx.qrz.ru/. Os períodos de corte do filtro passa-baixo vão de 4 a 60 períodos.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.04.2009.

Fig.1 Indicador MovingAverage_FN

Fig.1 Indicador MovingAverage_FN

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1316

