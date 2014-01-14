Participe de nossa página de fãs
MovingAverage_FN - indicador para MetaTrader 5
- 2216
Autor real:
Piboli
Este indicador é uma Média Móvel híbrida com filtragem digital e analógico Na verdade, neste caso, temos um filtro digital, cujos valores são suavizados pelo algoritmo de suavização habitual.
Os coeficientes dos filtros digitais são calculados utilizando os métodos do programa de filtros digitais http://fx.qrz.ru/. Os períodos de corte do filtro passa-baixo vão de 4 a 60 períodos.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.04.2009.
Fig.1 Indicador MovingAverage_FN
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1316
