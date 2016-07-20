Wirklicher Autor:

EarnForex.com

Dieser Indikator wurde erstellt durch E. Coppock und wurde erstmals in den 1960er Jahren verwendet. Es wurde zuerst in Barrons Magazin veröffentlicht. Der Indikator wurde nicht für einige Investmentfonds erstellt, sondern auf Wunsch der "Episcopal Church" für langfristige Investitionen.

Formel:

Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]

wobei:

EMA(w,t) — exponentieller gleitender Durchschnitt mit der Periodenlänge 'w';

ROC(l,t) + ROC(s,t) — Summe des Indikators "Rate of Change" (ROC) mit l — für die langen und s — für die kurzen Zeiträume.

Handel:

Dieser Indikator ist ein gleitender Durchschnitt über der 10-Monats-Summe der 14 und 11 Monats-ROC-Indikatoren. Ein Signal für die Eröffnung einer Position erscheint, nachdem der Indikator seine Richtung ändert. Sie können ebenfalls eine Kauf-Position eröffnen, wenn das Histogramm die Nulllinie nach oben kreuzt bzw. beim Abwärtskreuzen eine Verkauf-Position.

Der Autor der «Enzyklopädie der Technischen Indikatoren» empfiehlt die Verwendung eines 5-Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitts in Verbindung mit dem Coppock-Indikator. Wenn der EMA nach unten kreuzt, könnten Sie verkaufen, andernfalls kaufen.

Eingabe-Parameter:

input uint ROC1Period = 14 ; input uint ROC2Period = 11 ; input uint SmoothPeriod= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_= MODE_SMA ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

Der Indikator verwendet die Klassen СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 03.06.2015.