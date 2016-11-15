コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

CoppockHist - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
776
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
coppockhist.mq5 (7.03 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者: EarnForex.com

この指標はE.Coppockによって作成され、最初に1960年代に使用されました。それは最初バロンズ誌に掲載されました。指標は投資ファンドのためにえはなく、聖公会の長期投資のための要請のために作成されました。

式：

Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]

ここで

  • EMA(w,t) — 「w」期間を持つ指数移動平均（Exponential Moving Average）
  • ROC(l,t) + ROC(s,t) — l - longおよびs - short期間の価格変動率指標の合計。

この指標は、14ヶ月および11ヶ月のROC指標の10ヶ月間合計の移動平均です。指標が方向を変えると、ポジションを開くためのシグナルが表示されます。また、ヒストグラムがゼロレベルを上向きに横切ったときにロングポジション、下向きに横切ったときにはショートポジションを開くこともできます。

「The Encyclopedia of Technical Market Indicators（技術市場指標の百科事典）」の著者は、Coppock指標と一緒に5期間指数移動平均を使用することを推奨しました。EMAがヒストグラムを下方にエスケープすれば売り、そうでなければ買うことができます。

input uint ROC1Period = 14;
input uint ROC2Period = 11;
input uint SmoothPeriod=3; // シグナルライン平滑化期間
input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA; // シグナルライン平均化期間
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// 価格定数

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年6月3日にコードベースに公開されました。

図1　CoppockHist指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13156

CenterOfGravityOSMA_HTF CenterOfGravityOSMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCenterOfGravityOSMA指標

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

着色されたOSMA ヒストグラムによって表されたJ. F. EhlersのCenter of Gravity （重心）J. F. Ehlers指標

CoppockHist_HTF CoppockHist_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCoppockHist指標

ColorZeroLAG_MA ColorZeroLAG_MA

ZeroLAG MA 指標は遅れのない移動平均です。