CoppockHist - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者: EarnForex.com
この指標はE.Coppockによって作成され、最初に1960年代に使用されました。それは最初バロンズ誌に掲載されました。指標は投資ファンドのためにえはなく、聖公会の長期投資のための要請のために作成されました。
式：
Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]
ここで
- EMA(w,t) — 「w」期間を持つ指数移動平均（Exponential Moving Average）
- ROC(l,t) + ROC(s,t) — l - longおよびs - short期間の価格変動率指標の合計。
この指標は、14ヶ月および11ヶ月のROC指標の10ヶ月間合計の移動平均です。指標が方向を変えると、ポジションを開くためのシグナルが表示されます。また、ヒストグラムがゼロレベルを上向きに横切ったときにロングポジション、下向きに横切ったときにはショートポジションを開くこともできます。
「The Encyclopedia of Technical Market Indicators（技術市場指標の百科事典）」の著者は、Coppock指標と一緒に5期間指数移動平均を使用することを推奨しました。EMAがヒストグラムを下方にエスケープすれば売り、そうでなければ買うことができます。
input uint ROC1Period = 14; input uint ROC2Period = 11; input uint SmoothPeriod=3; // シグナルライン平滑化期間 input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA; // シグナルライン平均化期間 input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// 価格定数
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」の記事で説明されています。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年6月3日にコードベースに公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13156
