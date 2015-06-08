Реальный автор:

EarnForex.com

Этот индикатор создан Э.Коппоком и начал применяться еще в начале шестидесятых годов прошлого века, а впервые был опубликован в журнале Barron's. Индикатор создавался по просьбе не какого-то инвестиционного фонда, а Епископальной церкви для долгосрочных инвестиций.

Формула:

Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]

где:

EMA(w,t) — экспоненциальная скользящая средняя по w-периодам;

ROC(l,t) + ROC(s,t) — сумма значений индикаторов скорости изменения цены за l — длинный и s — короткий периоды.

Торговля:

Этот индикатор представляет собой скользящее среднее за 10 месяцев суммы индикаторов ROC за 14 и 11 месяцев. Сигнал на открытие позиции поступает после изменения направления движения. Также можно открывать длинные позиции при пересечении гистограммы нулевой отметки снизу вверх, а короткие сверху вниз.

Автор книги «Энциклопедия технических индикаторов рынка» порекомендовал использовать совместно с Coppock экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 5. Если EMA выходит из гистограммы и идет вниз, то можно открывать продажи, с покупками наоборот.

Входные параметры:

input uint ROC1Period = 14 ; input uint ROC2Period = 11 ; input uint SmoothPeriod= 3 ; input ENUM_MA_METHOD MA_Method_= MODE_SMA ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

Индикатор для своей компиляции использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 03.06.2015.