CoppockHist - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
EarnForex.com
Este indicador foi criado por E.Coppock e foi usado pela primeira vez em 1960. Ele foi publicado na revista Barron. O indicador não foi criado por algum fundo de investimento, mas a pedido da Igreja Episcopal para investimentos de longo prazo.
Formula:
Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]
onde:
- EMA(w, t) - Média Móvel Exponencial de 'w' períodos;
- ROC(l,t) + ROC(s,t) - soma dos indicadores taxa de variação do preço para l - período comprado e s - período vendido.
Negociação:
Este indicador é uma média móvel para a soma de 10 meses dos indicadores ROC de 14 e 11 meses. Um sinal para a abertura de uma posição aparece depois que o indicador muda de direção. Você também pode abrir posições compradas quando o histograma cruzar do nível zero para cima, posições vendidas quando for descendente.
O autor de «The Encyclopedia of Technical Market Indicators» recomendava o uso da Média Móvel Exponencial de 5 períodos, juntamente com o indicador Coppock. Se a EMA escapa o histograma para baixo, então você pode vender, caso contrário, você pode comprar.
Parâmetros de entrada:
input uint ROC1Period = 14; input uint ROC2Period = 11; input uint SmoothPeriod=3; // Período de suavização da linha input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA; // Método de média da linha de Sinal input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// Constante de preço
O indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 06/03/2015.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13156
