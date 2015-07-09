CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CoppockHist - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1398
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
coppockhist.mq5 (7.03 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

EarnForex.com

Este indicador foi criado por E.Coppock e foi usado pela primeira vez em 1960. Ele foi publicado na revista Barron. O indicador não foi criado por algum fundo de investimento, mas a pedido da Igreja Episcopal para investimentos de longo prazo.

Formula:

Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]

onde:

  • EMA(w, t) - Média Móvel Exponencial de 'w' períodos;
  • ROC(l,t) + ROC(s,t) - soma dos indicadores taxa de variação do preço para l - período comprado e s - período vendido.

Negociação:

Este indicador é uma média móvel para a soma de 10 meses dos indicadores ROC de 14 e 11 meses. Um sinal para a abertura de uma posição aparece depois que o indicador muda de direção. Você também pode abrir posições compradas quando o histograma cruzar do nível zero para cima, posições vendidas quando for descendente.

O autor de «The Encyclopedia of Technical Market Indicators» recomendava o uso da Média Móvel Exponencial de 5 períodos, juntamente com o indicador Coppock. Se a EMA escapa o histograma para baixo, então você pode vender, caso contrário, você pode comprar.

Parâmetros de entrada:

input uint ROC1Period = 14;
input uint ROC2Period = 11;
input uint SmoothPeriod=3; // Período de suavização da linha
input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA; // Método de média da linha de Sinal
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// Constante de preço

O indicador usa a classe СMoving_Average da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessa classe foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez no Base de Código em 06/03/2015.

Fig.1. O indicador CoppockHist

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13156

CenterOfGravityOSMA_HTF CenterOfGravityOSMA_HTF

O indicador CenterOfGravityOSMA com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

O indicador Center of Gravity de J. F. Ehlers representado por um histograma OSMA colorido.

CoppockHist_HTF CoppockHist_HTF

O indicador CoppockHist com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorZeroLAG_MA ColorZeroLAG_MA

O indicador ZeroLAG MA é uma média móvel com zero de lag.