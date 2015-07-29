代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

CoppockHist - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1356
等级:
(18)
已发布:
已更新:
coppockhist.mq5 (7.03 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

EarnForex.com

本指标由 Edward Coppock 创建，并首次于 1960 使用。它首次发表于 Barron 杂志。该指标不是为某些投资基金创建的，而是应圣公会的长期投资需求。

公式:

Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]

此处:

  • EMA(w,t) — 'w' 周期的指数移动均线;
  • ROC(l,t) + ROC(s,t) — 价格变化率指标之和，l — 长线；s — 短线。

交易:

该指标是 14 个月与 11 个月的 ROC 指标之和的 10 个月的移动平均线。开仓信号在指标改变方向后出现。您也可以当直方图上穿零轴时开多单，下穿时开空单。

«The Encyclopedia of Technical Market Indicators - 技术市场指标的百科全书» 的作者建议使用 5 周期指数移动均线配合 Coppock 指标。如果 EMA 脱离直方图向下，那么您可做空，否则，您可以放心做多。

输入参数:

input uint ROC1Period = 14;
input uint ROC2Period = 11;
input uint SmoothPeriod=3; // 信号线平滑周期
input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA; // 信号线平滑方法
input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// 适用价格

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 03.06.2015。

图例.1. CoppockHist 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13156

CenterOfGravityOSMA_HTF CenterOfGravityOSMA_HTF

此 CenterOfGravityOSMA 指标在输入参数中有时间帧选项。

CenterOfGravityOSMA CenterOfGravityOSMA

重心指标呈现为彩色 OSMA 直方条。

CoppockHist_HTF CoppockHist_HTF

此 CoppockHist 指标在输入参数中有时间帧选项。

ColorZeroLAG_MA ColorZeroLAG_MA

ZeroLAG MA 是一款无滞后的移动均线指标。