本指标由 Edward Coppock 创建，并首次于 1960 使用。它首次发表于 Barron 杂志。该指标不是为某些投资基金创建的，而是应圣公会的长期投资需求。
公式:
Coppock(t) = EMA(w,t)[ROC(l,t) + ROC(s,t)]
此处:
- EMA(w,t) — 'w' 周期的指数移动均线;
- ROC(l,t) + ROC(s,t) — 价格变化率指标之和，l — 长线；s — 短线。
交易:
该指标是 14 个月与 11 个月的 ROC 指标之和的 10 个月的移动平均线。开仓信号在指标改变方向后出现。您也可以当直方图上穿零轴时开多单，下穿时开空单。
«The Encyclopedia of Technical Market Indicators - 技术市场指标的百科全书» 的作者建议使用 5 周期指数移动均线配合 Coppock 指标。如果 EMA 脱离直方图向下，那么您可做空，否则，您可以放心做多。
输入参数:
input uint ROC1Period = 14; input uint ROC2Period = 11; input uint SmoothPeriod=3; // 信号线平滑周期 input ENUM_MA_METHOD MA_Method_=MODE_SMA; // 信号线平滑方法 input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;// 适用价格
指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 03.06.2015。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13156
