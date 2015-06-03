Смотри, как бесплатно скачать роботов
Coppock - индикатор для MetaTrader 4
- Vladimir Lyopa
- 14174
Реальный автор:
Эдвард Коппок
Coppock — воплощение известного индикатора кривой Коппока, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 г.
Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале только для покупки), измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). Это классическая версия. В данной версии вы можете изменять параметры базовых индикаторов.
Входные параметры:
- ROC1Period (по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме.
- ROC2Period (по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме.
- MAPeriod (по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы.
- MAType (по умолчанию = 3 (WMA)) — метод скользящей средней суммы. Не рекомендуется изменять.
