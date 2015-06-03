Реальный автор:

Эдвард Коппок

Coppock — воплощение известного индикатора кривой Коппока, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 г.

Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале только для покупки), измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). Это классическая версия. В данной версии вы можете изменять параметры базовых индикаторов.

Входные параметры: