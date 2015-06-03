CodeBaseРазделы
Индикаторы

Coppock - индикатор для MetaTrader 4

Эдвард Коппок | Russian English Deutsch 日本語
Опубликовал:
Vladimir Lyopa
Просмотров:
14174
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Эдвард Коппок

Coppock — воплощение известного индикатора кривой Коппока, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 г.

Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале только для покупки), измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). Это классическая версия. В данной версии вы можете изменять параметры базовых индикаторов.

Входные параметры:

  • ROC1Period (по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме.
  • ROC2Period (по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме.
  • MAPeriod (по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы.
  • MAType (по умолчанию = 3 (WMA)) — метод скользящей средней суммы. Не рекомендуется изменять.

