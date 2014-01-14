Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ytg_Alert_New_Bar - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Yuriy Tokman
Som sinalizador que alerta a aparição de uma nova barra.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.04.2009.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+-----------------------------------+ //|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------+ input bool off_Alert = false; //envio da alerta input bool off_Play_Sound = false; //acionamento do sinal sonoro input string NameFileSound = "expert.wav"; //nome do arquivo do sinal de som
Fig.1 Demonstração de alerta pelo indicador ytg_Alert_New_Bar
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1314
