Indicadores

ytg_Alert_New_Bar - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1556
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Yuriy Tokman

Som sinalizador que alerta a aparição de uma nova barra.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 23.04.2009.   

Parâmetros de entrada do indicador:

//+-----------------------------------+
//|PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR |
//+-----------------------------------+
input bool off_Alert = false;               //envio da alerta
input bool off_Play_Sound = false;          //acionamento do sinal sonoro
input string NameFileSound = "expert.wav";  //nome do arquivo do sinal de som 

Fig.1 Demonstração de alerta pelo indicador ytg_Alert_New_Bar

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1314

