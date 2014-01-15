Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TANGO - indicador para MetaTrader 5
- 1517
Autor real:
MetaQL
Descripcion:
Este indicador de señal de flecha utiliza divergencia y la convergencia entre el indicador RSI (se utiliza el precio de cierre). El indicador RSI se calcula por el precio de cierre.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.06.2009.
Fig.1 Indicador TANGO
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1308
