MetaQL

Descripcion:

Este indicador de señal de flecha utiliza divergencia y la convergencia entre el indicador RSI (se utiliza el precio de cierre). El indicador RSI se calcula por el precio de cierre.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.06.2009.

Fig.1 Indicador TANGO