TANGO - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1517
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
tango.mq5 (7.89 KB) ver
Autor real:

MetaQL

Descripcion:

Este indicador de señal de flecha utiliza divergencia y la convergencia entre el indicador RSI (se utiliza el precio de cierre). El indicador RSI se calcula por el precio de cierre.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 29.06.2009.   

Fig.1 Indicador TANGO

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1308

