ytg_Alert_New_Bar - MetaTrader 5脚本
原作者:
Yuriy Tokman
新柱线出现时触发的声音信号。
这个指标最初用MQL4实现,并于2009.04.23日发布到mql4.com上的代码基地。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input bool off_Alert = false; //发送告警 input bool off_Play_Sound = false; //触发声音信号 input string NameFileSound = "expert.wav"; //声音信号文件名称
图1 ytg_Alert_New_Bar指标提供的告警演示
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1314
