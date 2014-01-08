代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ytg_Alert_New_Bar - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1470
等级:
(21)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者:

Yuriy Tokman

新柱线出现时触发的声音信号。

这个指标最初用MQL4实现,并于2009.04.23日发布到mql4.com上的代码基地。   

指标输入参数:

//+-----------------------------------+
//指标输入参数                          |
//+-----------------------------------+
input bool off_Alert = false;               //发送告警
input bool off_Play_Sound = false;          //触发声音信号
input string NameFileSound = "expert.wav";  //声音信号文件名称 

图1 ytg_Alert_New_Bar指标提供的告警演示

图1 ytg_Alert_New_Bar指标提供的告警演示 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1314

ChanellOnParabolic ChanellOnParabolic

本通道基于parabolic绘制

RSI_MA_LevelSignal RSI_MA_LevelSignal

基于两条移动平均线和RSI绘制的“交易助手”系列指标

i-VaR95 i-VaR95

该指标显示历史波幅值

iSarX4 iSarX4

在同一时间的四个抛物线指标！