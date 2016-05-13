Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Ein Tonsignal das ausgelöst wird, wenn ein neuer Balken erscheint.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.04.2009.

Eingabeparameter für diesen Indikator:

input bool off_Alert = false ; input bool off_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ;





Abb.1 Demonstration des Alarms durch den ytg_Alert_New_Bar Indikator