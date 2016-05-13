CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ytg_Alert_New_Bar - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
773
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Ein Tonsignal das ausgelöst wird, wenn ein neuer Balken erscheint.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.04.2009.   

Eingabeparameter für diesen Indikator:

//+-----------------------------------+
//|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR |
//+-----------------------------------+
input bool off_Alert = false;               //aLARM SENDEN
input bool off_Play_Sound = false;          //Auslösung eines Tonsignals
input string NameFileSound = "expert.wav";  //Name des Soundfiles 

Abb.1 Demonstration des Alarms durch den ytg_Alert_New_Bar Indikator

Abb.1 Demonstration des Alarms durch den ytg_Alert_New_Bar Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1314

ChanellOnParabolic ChanellOnParabolic

Kanal gezeichnet auf Basis eines Parabolic

Exp_ColorStepXCCX Exp_ColorStepXCCX

Handelssystem das den ColorStepXCCX Indikator verwendet.

Exp_ColorJVariation Exp_ColorJVariation

Handelssytem, das den Exp_ColorJVariation Oszillator verwendet.

MovingAverage_FN MovingAverage_FN

Ein Hybrid aus digitaler und analoger Filterung für gleitende Durchschnitte.