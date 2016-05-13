Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ytg_Alert_New_Bar - Indikator für den MetaTrader 5
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Ein Tonsignal das ausgelöst wird, wenn ein neuer Balken erscheint.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.04.2009.
Eingabeparameter für diesen Indikator:
//+-----------------------------------+ //|EINGABEPARAMETER FÜR DEN INDIKATOR | //+-----------------------------------+ input bool off_Alert = false; //aLARM SENDEN input bool off_Play_Sound = false; //Auslösung eines Tonsignals input string NameFileSound = "expert.wav"; //Name des Soundfiles
Abb.1 Demonstration des Alarms durch den ytg_Alert_New_Bar Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1314
