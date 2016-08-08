実際の著者：

Yuriy Tokman

新しいバーの出現でトリガされる音声シグナル。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年4月23日に公開されました。

指標の入力パラメータ：

input bool off_Alert = false ; input bool off_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ;





図1 ytg_Alert_New_Bar指標アラートの実証