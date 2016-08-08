無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ytg_Alert_New_Bar - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 848
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Yuriy Tokman
新しいバーの出現でトリガされる音声シグナル。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年4月23日に公開されました。
指標の入力パラメータ：
//+-----------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+-----------------------------------+ input bool off_Alert = false; // アラートの送信 input bool off_Play_Sound = false; // 音声シグナルのトリガ input string NameFileSound = "expert.wav"; // 音声シグナルのファイル名
図1 ytg_Alert_New_Bar指標アラートの実証
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1314
ChanellOnParabolic
放物線状に基づいて描かれたチャネル。Exp_ColorStepXCCX
ColorStepXCCX指標を使った取引システム。
Exp_ColorJVariation
Exp_ColorJVariationオシレータを使った取引システム。MovingAverage_FN
デジタルおよびアナログフィルタのハイブリッドを使った移動平均。