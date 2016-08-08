コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ytg_Alert_New_Bar - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
848
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Yuriy Tokman

新しいバーの出現でトリガされる音声シグナル。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年4月23日に公開されました。   

指標の入力パラメータ：

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+-----------------------------------+
input bool off_Alert = false;               // アラートの送信
input bool off_Play_Sound = false;          // 音声シグナルのトリガ
input string NameFileSound = "expert.wav";  // 音声シグナルのファイル名 

図1 ytg_Alert_New_Bar指標アラートの実証

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1314

