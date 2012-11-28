Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_Alert_New_Bar - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2831
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Звуковая сигнализация появления нового бара.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.04.2009.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА | //+-----------------------------------+ input bool off_Alert = false; //подача алерта input bool off_Play_Sound = false; //подача звукового сигнала input string NameFileSound = "expert.wav"; //имя для файла звукового сигнала
Рис.1 Демонстрация алерта, подаваемого индикатором ytg_Alert_New_Bar
RFractals
Фракталы с возможностью задания рангаKagi On Chart
График Kagi в основном окне валютной пары и с учётом временной шкалы.
i-VaR95
Индикатор отображает значение исторической волатильностиATR_MA_Oscillator
ATR MA Oscillator - осциллятор, основанный на разнице осциллятора ATR и его сигнальной линии.