Реальный автор:

Yuriy Tokman

Звуковая сигнализация появления нового бара.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.04.2009.

Входные параметры:

input bool off_Alert = false ; input bool off_Play_Sound = false ; input string NameFileSound = "expert.wav" ;

Рис.1 Демонстрация алерта, подаваемого индикатором ytg_Alert_New_Bar