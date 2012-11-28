CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Alert_New_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2831
(21)
Реальный автор:

Yuriy Tokman

Звуковая сигнализация появления нового бара.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  23.04.2009.   

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА     |
//+-----------------------------------+
input bool off_Alert = false;               //подача алерта
input bool off_Play_Sound = false;          //подача звукового сигнала
input string NameFileSound = "expert.wav";  //имя для файла звукового сигнала 

Рис.1 Демонстрация алерта, подаваемого индикатором ytg_Alert_New_Bar

