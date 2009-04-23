Смотри, как бесплатно скачать роботов
ytg_Alert_New_Bar - индикатор для MetaTrader 4
- 4182
- Опубликован:
- Обновлен:
Звуковая сигнализация нового бара.
Написан по идее Bidrio.
Внешние настройки :
- off_Alert = false; // выключить Alert
- off_Play_Sound = false; // выключить воспроизведение звукового файла
- NameFileSound = "expert.wav"; //наименование звукового файла
