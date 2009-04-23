CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Alert_New_Bar - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
4182
Звуковая сигнализация нового бара.

Написан по идее Bidrio.

Внешние настройки :

  • off_Alert = false; // выключить Alert
  • off_Play_Sound = false; // выключить воспроизведение звукового файла
  • NameFileSound = "expert.wav"; //наименование звукового файла

