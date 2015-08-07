Al trabajar con CCI, es importante saber dónde estuvo el indicador en los valores límite de la barra, según el valor superior/inferior. Para ello, al código de este indicador se han añadido dos líneas de indicador (una para el valor High, otra para el valor Low). Se muestra de manera adicional el coeficiente de correlación.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 16.03.2015.

Fig. 1. Indicador CCIBands