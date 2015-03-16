CodeBaseРазделы
Индикаторы

CCI_Band - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
9711
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
При работе с CCI важно знать, где был индикатор в предельных значениях бара по верхнему/нижнему значению.

Для этого добавлены в код две линии индикатора (одна для значений High, другая для значений Low).

Дополнительно выведен в виде параметра коэффициент корреляции.

Расширенный индикатор CCI на базе стандартного индикатора из поставки MetaTrader 4.

