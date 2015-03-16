Смотри, как бесплатно скачать роботов
CCI_Band - индикатор для MetaTrader 4
При работе с CCI важно знать, где был индикатор в предельных значениях бара по верхнему/нижнему значению.
Для этого добавлены в код две линии индикатора (одна для значений High, другая для значений Low).
Дополнительно выведен в виде параметра коэффициент корреляции.
