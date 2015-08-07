CodeBaseSecciones
Coppock - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Lyopa
Visualizaciones:
1072
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Edward Coppock

Este indicador muestra las posibilidades a largo plazo para la compra o la venta, midiendo la media móvil ponderada (con un periodo 10) de la suma de los dos niveles de cambios (con periodos 14 y 11). Se trata de una versión clásica.

Parámetros de entrada:

  • ROC1Period (по умолчанию = 14) — periodo del primer nivel de cambios en la suma.
  • ROC2Period (по умолчанию = 11) — periodo del segundo nivel de cambios en la suma.
  • MAPeriod (по умолчанию = 10) — periodo de la media móvil de la suma.

