Coppock - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Lyopa
- Visualizaciones:
- 1072
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Edward Coppock
Este indicador muestra las posibilidades a largo plazo para la compra o la venta, midiendo la media móvil ponderada (con un periodo 10) de la suma de los dos niveles de cambios (con periodos 14 y 11). Se trata de una versión clásica.
Parámetros de entrada:
- ROC1Period (по умолчанию = 14) — periodo del primer nivel de cambios en la suma.
- ROC2Period (по умолчанию = 11) — periodo del segundo nivel de cambios en la suma.
- MAPeriod (по умолчанию = 10) — periodo de la media móvil de la suma.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13141
