CCICloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Indicador CCICloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CCICloud.mq5.

Fig. 1. Indicador CCICloud_HTF

CCICloud CCICloud

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador CCI, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.

KC_Cloud_HTF KC_Cloud_HTF

Indicador KC_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CCIBands CCIBands

Indicador CCI ampliado en base a el indicador estándar del suministro MetaTrader 5.

CCIBands_HTF CCIBands_HTF

Indicador CCIBands con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.