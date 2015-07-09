CodeBaseSeções
CCIBands - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1235
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
ccibands.mq5 (9.38 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ao usar o CCI, é importante saber onde o indicador foi posicionado entre os valores da barra de fronteira pelo valor máximo/mínimo. Duas linhas indicadoras foram adicionados ao código (uma para valores de alta, outra para valores de baixa). O coeficiente de correlação também está presente como um parâmetro.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 16/03/2015.

Fig.1. O indicador CCIBands

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13129

