Ao usar o CCI, é importante saber onde o indicador foi posicionado entre os valores da barra de fronteira pelo valor máximo/mínimo. Duas linhas indicadoras foram adicionados ao código (uma para valores de alta, outra para valores de baixa). O coeficiente de correlação também está presente como um parâmetro.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 16/03/2015.

Fig.1. O indicador CCIBands