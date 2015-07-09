Participe de nossa página de fãs
CCIBands - indicador para MetaTrader 5
Ao usar o CCI, é importante saber onde o indicador foi posicionado entre os valores da barra de fronteira pelo valor máximo/mínimo. Duas linhas indicadoras foram adicionados ao código (uma para valores de alta, outra para valores de baixa). O coeficiente de correlação também está presente como um parâmetro.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 16/03/2015.
Fig.1. O indicador CCIBands
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13129
