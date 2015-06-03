При работе с CCI важно знать, где был индикатор в предельных значениях бара по верхнему/нижнему значению. В код данного индикатора для этого добавлены две линии индикатора (одна для значений High, другая для значений Low). Дополнительно выведен в виде параметра коэффициент корреляции.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.03.2015.

Рис.1. Индикатор CCIBands