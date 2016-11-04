CCIを使用する場合、指標が最高/最低値によって境界されたバー値の間で指標がどこに配置されたかを知ることが重要です。（高値と安値のための）2つの指標線がコードに追加されました。相関係数もパラメータとして存在します。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年3月16日にコードベースに公開されました。

図1 CCIBands指標