記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CCIBands - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
CCIを使用する場合、指標が最高/最低値によって境界されたバー値の間で指標がどこに配置されたかを知ることが重要です。（高値と安値のための）2つの指標線がコードに追加されました。相関係数もパラメータとして存在します。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年3月16日にコードベースに公開されました。
図1 CCIBands指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13129
CCICloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCICloud指標CCICloud
エンベロープが高値と安値のために計算されたCCIオシレータのの値を表すクラウド指標
CCIBands_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCCIBands指標Coppock
このインジケータは、売買のための長期的な機会を示します。