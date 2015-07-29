请观看如何免费下载自动交易
当使用 CCI, 知道边界柱线的最高/最低值之间的指标位置很重要。代码中添加了两条指标线 (一条是最高价的数值, 另一条是最低价的数值)。关联系数也作为参数形式。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 16.03.2015。
图例.1. CCIBands 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13129
