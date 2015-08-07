Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
CCICloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 800
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador CCI, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.
Fig. 1. Indicador CCICloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13127
KC_Cloud_HTF
Indicador KC_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.KC_Cloud
Canal en forma de nube en base a las medias móviles y Average True Range.
CCICloud_HTF
Indicador CCICloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.CCIBands
Indicador CCI ampliado en base a el indicador estándar del suministro MetaTrader 5.