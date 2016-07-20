CodeBaseKategorien
Indikatoren

CCIBands - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Für die Verwendung des CCI ist es wichtig zu wissen, wo genau sich der Indikator zwischen den Grenzen aus den Hoch- und Tief-Werten der Bars sich bewegt. Zwei Indikator-Linien wurden dem Code hinzugefügt (eine für die Hochs, die andere für die Tiefs). Der Korrelationskoeffizient wird auch als Parameter gezeigt.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und zuerst veröffentlicht in der Code-Basis am 16.03.2015.

Abb.1. Der CCIBands Indikator

Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13129

