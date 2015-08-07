CodeBaseSecciones
Indicadores

KC_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
848
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
kc_cloud.mq5 (7.57 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Canal en forma de nube en base a las medias móviles y Average True Range.

Parámetros de entrada del indicador:

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // Método de cálculo de precios
//---- parámetros de la media móvil
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de promediación
input int XLength=12; // Profundidad de la suavización                    
input int XPhase=15;  // Parámetro de promediación
                      // para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso
                      // para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
//---- parámetros de ATR
input uint              ATRPeriod=13;
input double            ATRFactor=1.5;
input int               Shift=0;      // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador KC_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13112

AroonOscillatorTrend_x10 AroonOscillatorTrend_x10

El indicador AroonOscillatorTrend_x10 muestra la posición del oscilador AroonOscillator desde diez marcos temporales diferentes.

MultiAroonOscillatorTrend_x10 MultiAroonOscillatorTrend_x10

El indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador AroonOscillator de diez marcos temporales diferentes.

KC_Cloud_HTF KC_Cloud_HTF

Indicador KC_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CCICloud CCICloud

Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador CCI, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.