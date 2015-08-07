Canal en forma de nube en base a las medias móviles y Average True Range.

Parámetros de entrada del indicador:

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input uint ATRPeriod= 13 ; input double ATRFactor= 1.5 ; input int Shift= 0 ;

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador KC_Cloud