KC_Cloud - indicador para MetaTrader 5
848
Canal en forma de nube en base a las medias móviles y Average True Range.
Parámetros de entrada del indicador:
input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // Método de cálculo de precios //---- parámetros de la media móvil input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de promediación input int XLength=12; // Profundidad de la suavización input int XPhase=15; // Parámetro de promediación // para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso // para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta //---- parámetros de ATR input uint ATRPeriod=13; input double ATRFactor=1.5; input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador KC_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13112
