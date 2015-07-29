请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
John Smith
云通道指标基于移动均线和平均真实范围。
指标输入参数:
input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // 价格计算方法 //---- 移动均线参数 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均方法 input int XLength=12; // 平滑深度 input int XPhase=15; // 平均参数 // 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质; // 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期 //---- ATR 参数 input uint ATRPeriod=13; input double ATRFactor=1.5; input int Shift=0; // 柱线为单位的指标水平偏移
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 动态库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1. KC_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13112
