KC_Cloud - MetaTrader 5脚本

kc_cloud.mq5 (7.57 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB)
真实作者:

John Smith

云通道指标基于移动均线和平均真实范围。

指标输入参数:

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // 价格计算方法
//---- 移动均线参数
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均方法
input int XLength=12; // 平滑深度
input int XPhase=15;  // 平均参数
                      // 对于 JJMA 它的变化范围在 -100 ... +100 且不影响过渡处理的品质;
                      // 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速平均周期
//---- ATR 参数
input uint              ATRPeriod=13;
input double            ATRFactor=1.5;
input int               Shift=0;      // 柱线为单位的指标水平偏移

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 动态库中的类。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. KC_Cloud 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13112

