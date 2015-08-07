Indicador KC_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KC_Cloud.mq5.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 20.09.2007.

Fig. 1. Indicador KC_Cloud_HTF