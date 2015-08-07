CodeBaseSecciones
Indicadores

KC_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
678
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
kc_cloud.mq5 (7.57 KB) ver
kc_cloud_htf.mq5 (10.92 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Indicador KC_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KC_Cloud.mq5.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 20.09.2007.

Fig. 1. Indicador KC_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13113

