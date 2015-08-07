Pon "Me gusta" y sigue las noticias
KC_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador KC_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KC_Cloud.mq5.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 20.09.2007.
Fig. 1. Indicador KC_Cloud_HTF
