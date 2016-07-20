und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
John Smith
Kanal als Wolke auf Basis eines Gleitenden Durchschnitts und dem "Average True Range".
Des Indikators Eingabe-Parameter:
input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // Kalkulationspreis //---- Parameter des gleitenden Durchschnitts input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Glättungsverfahren input int XLength=12; // Glättungslänge input int XPhase=15; // Glättungsparameter // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges; // für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl, für AMA der langsame, gleitende Durchschnitt //---- ATR Parameter input uint ATRPeriod=13; input double ATRFactor=1.5; input int Shift=0; // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
Abb.1. Der KC_Cloud Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13112
