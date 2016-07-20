CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

KC_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
688
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
kc_cloud.mq5 (7.57 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

John Smith

Kanal als Wolke auf Basis eines Gleitenden Durchschnitts und dem "Average True Range".

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW;        // Kalkulationspreis
//---- Parameter des gleitenden Durchschnitts
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA;  // Glättungsverfahren
input int XLength=12;                     // Glättungslänge
input int XPhase=15;                      // Glättungsparameter
                                          // für JJMA variiert er zw. -100...+100, bestimmt die Qualität des transienten Vorganges;
                                          // für VIDIA ist die CMO-Periodenanzahl, für AMA der langsame, gleitende Durchschnitt
//---- ATR Parameter
input uint              ATRPeriod=13;
input double            ATRFactor=1.5;
input int               Shift=0;          // Horizontaler Versatz des Indikators in Bars

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Abb.1. Der KC_Cloud Indikator

Abb.1. Der KC_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13112

AroonOscillatorTrend_x10 AroonOscillatorTrend_x10

Der AroonOscillatorTrend_x10 Indikator zeigt die AroonOscillator Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

MultiAroonOscillatorTrend_x10 MultiAroonOscillatorTrend_x10

Der MultiAroonOscillatorTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der AroonOscillator Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.

KC_Cloud_HTF KC_Cloud_HTF

Der KC_Cloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

CCICloud CCICloud

Ein Indikator als Wolke, der seine Werte der Hüllenkurve aus denen des CCI Oszillators auf Basis der Hochs und Tiefs berechnet.