Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MultiAroonOscillatorTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 779
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador AroonOscillator de diez marcos temporales diferentes.
A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de rosa pálido, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de verde claro. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.
Fig. 1. Indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13096
Indicador XMA_Ishimoku con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.AnchoredMomentumCandle
Indicador AnchoredMomentum en forma de vela.
El indicador AroonOscillatorTrend_x10 muestra la posición del oscilador AroonOscillator desde diez marcos temporales diferentes.KC_Cloud
Canal en forma de nube en base a las medias móviles y Average True Range.