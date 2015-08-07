CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MultiAroonOscillatorTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
779
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10 muestra la información sobre las tendencias actuales, utilizando la posición del indicador AroonOscillator de diez marcos temporales diferentes.

A cada indicador le corresponde una de las diez líneas del indicador. La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea las líneas de rosa pálido, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de verde claro. En el resto de los casos, el color de las líneas será gris. Los puntos de colores en las líneas aparecerán en el momento de la sustitución de la barra del marco temporal correspondiente.

Fig. 1. Indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10

Fig. 1. Indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13096

ColorXMA_Ishimoku_StDev ColorXMA_Ishimoku_StDev

Indicador XMA_Ishimoku con indicación adicional de intensidad de tendencia mediante puntos de color, en base a un algoritmo de desviación estándar.

AnchoredMomentumCandle AnchoredMomentumCandle

Indicador AnchoredMomentum en forma de vela.

AroonOscillatorTrend_x10 AroonOscillatorTrend_x10

El indicador AroonOscillatorTrend_x10 muestra la posición del oscilador AroonOscillator desde diez marcos temporales diferentes.

KC_Cloud KC_Cloud

Canal en forma de nube en base a las medias móviles y Average True Range.