Indicadores

KC_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1108
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
kc_cloud.mq5 (7.57 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

Autor real:

John Smith

Canal de nuvem com base nas Médias Móveis e na Average True Range.

Parâmetros de entrada do indicador:

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // Método de cálculo dos preços
//---- Parâmetros da Média Móvel
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de média
input int XLength=12; // Profundidade da suavização                    
input int XPhase=15;  // Parâmetro de suavização
                      // Para JJMA, ele varia dentro do intervalo de -100 ... +100 e influencia na qualidade do processo transiente;
                      // Para VIDIA ele é um período CMO, para AMA ele é um período da médio lenta
//---- Parâmetros ATR
input uint              ATRPeriod=13;
input double            ATRFactor=1.5;
input int               Shift=0;      // Deslocamento horizontal do indicador em barras

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessas classes foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador KC_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13112

