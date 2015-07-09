Participe de nossa página de fãs
KC_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1108
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Autor real:
John Smith
Canal de nuvem com base nas Médias Móveis e na Average True Range.
Parâmetros de entrada do indicador:
input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // Método de cálculo dos preços //---- Parâmetros da Média Móvel input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Método de média input int XLength=12; // Profundidade da suavização input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização // Para JJMA, ele varia dentro do intervalo de -100 ... +100 e influencia na qualidade do processo transiente; // Para VIDIA ele é um período CMO, para AMA ele é um período da médio lenta //---- Parâmetros ATR input uint ATRPeriod=13; input double ATRFactor=1.5; input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barras
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O funcionamento dessas classes foi descrito em detalhes no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador KC_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13112
