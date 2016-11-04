AroonOscillatorTrend_x10指標は10つの時間枠からのAroonOscillatorオシレータのポジションを示します。

MultiAroonOscillatorTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のAroonOscillatorオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。