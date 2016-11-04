無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
John Smith
移動平均とATR（Average True Range）指標に基づいた雲型チャンネル。
指標の入力パラメータ：
input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // 価格算出手法 //---- 移動平均パラメータ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均化手法 input int XLength=12; // 平滑化の深さ input int XPhase=15; // 平滑化パラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である //---- ATRパラメータ input uint ATRPeriod=13; input double ATRFactor=1.5; input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。
図1 KC_Cloud指標
AroonOscillatorTrend_x10
AroonOscillatorTrend_x10指標は10つの時間枠からのAroonOscillatorオシレータのポジションを示します。MultiAroonOscillatorTrend_x10
MultiAroonOscillatorTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のAroonOscillatorオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。
KC_Cloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKC_Cloud指標CCICloud
エンベロープが高値と安値のために計算されたCCIオシレータのの値を表すクラウド指標