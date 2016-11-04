コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KC_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

John Smith

移動平均とATR（Average True Range）指標に基づいた雲型チャンネル。

指標の入力パラメータ：

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // 価格算出手法
//---- 移動平均パラメータ
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // 平均化手法
input int XLength=12; // 平滑化の深さ
input int XPhase=15;  // 平滑化パラメータ
                      //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
                      //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
//---- ATRパラメータ
input uint              ATRPeriod=13;
input double            ATRFactor=1.5;
input int               Shift=0;      // バー単位での指標の横シフト

この指標はSmoothAlgorithms.mqhライブラリのクラスを使います。このクラスの操作の詳細は「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加的なバッファを使用しない中間計算での価格のシリーズ平均化）」稿で説明されています。

図1　KC_Cloud指標

AroonOscillatorTrend_x10 AroonOscillatorTrend_x10

AroonOscillatorTrend_x10指標は10つの時間枠からのAroonOscillatorオシレータのポジションを示します。

MultiAroonOscillatorTrend_x10 MultiAroonOscillatorTrend_x10

MultiAroonOscillatorTrend_x10指標は、10の異なる時間枠のAroonOscillatorオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

KC_Cloud_HTF KC_Cloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むKC_Cloud指標

CCICloud CCICloud

エンベロープが高値と安値のために計算されたCCIオシレータのの値を表すクラウド指標