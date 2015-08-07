CodeBaseSecciones
AroonOscillatorTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
795
(12)
El indicador AroonOscillatorTrend_x10 muestra la posición del oscilador AroonOscillator desde diez marcos temporales diferentes.

La posición del oscilador por debajo del nivel de sobreventa colorea los cuadraditos de rosa pálido, la posición por encima del nivel de sobrecompra, de verde claro. En el resto de los casos, el color de los cuadrados será gris. Los valores se obtienen a partir de las últimas barras cerradas.

Fig. 1. Indicador AroonOscillatorTrend_x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13097

