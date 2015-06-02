Смотри, как бесплатно скачать роботов
KC_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- 1921
Реальный автор:
John Smith
Канал в виде облака на основе скользящих средних и Average True Range.
Входные параметры индикатора:
input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // Метод расчета цен //---- параметры скользящего среднего input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения input int XLength=12; // Глубина сглаживания input int XPhase=15; // Параметр сглаживания // для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса // для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей //---- параметры ATR input uint ATRPeriod=13; input double ATRFactor=1.5; input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор KC_Cloud
Donchian_Fibo_Clouds
Индикатор Donchian_Fibo, представленный в облачном виде.Rainbow_Clouds_HTF
Индикатор Rainbow_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Fx10Setup_HTF
Индикатор Fx10Setup с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.CCICloud
Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора CCI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.