CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

KC_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1921
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

John Smith

Канал в виде облака на основе скользящих средних и Average True Range.

Входные параметры индикатора:

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; // Метод расчета цен
//---- параметры скользящего среднего
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения
input int XLength=12; // Глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;  // Параметр сглаживания
                      // для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса
                      // для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
//---- параметры ATR
input uint              ATRPeriod=13;
input double            ATRFactor=1.5;
input int               Shift=0;      // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор KC_Cloud

Рис.1. Индикатор KC_Cloud

Donchian_Fibo_Clouds Donchian_Fibo_Clouds

Индикатор Donchian_Fibo, представленный в облачном виде.

Rainbow_Clouds_HTF Rainbow_Clouds_HTF

Индикатор Rainbow_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fx10Setup_HTF Fx10Setup_HTF

Индикатор Fx10Setup с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

CCICloud CCICloud

Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора CCI, рассчитанные от High и Low ценового ряда.