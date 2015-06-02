Реальный автор:

John Smith

Канал в виде облака на основе скользящих средних и Average True Range.

Входные параметры индикатора:

input PriceMode Mode=MODE_HIGHLOW; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 12 ; input int XPhase= 15 ; input uint ATRPeriod= 13 ; input double ATRFactor= 1.5 ; input int Shift= 0 ;

Индикатор использует классы из библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор KC_Cloud