此 MultiAroonOscillatorTrend_x10 指标依据来自十个不同时间帧 AroonOscillator 振荡器的位置，显示当前趋势的信息。
十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。如果振荡器的位置低于超卖位, 彩色方块喷成粉色, 如果高于超买位, 彩色方块喷成浅绿色。否则, 方块为灰色。线中的占位彩色点则是对应时间帧内的柱线变化。
图例.1. MultiAroonOscillatorTrend_x10 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13096
