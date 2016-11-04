コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MultiAroonOscillatorTrend_x10 - MetaTrader 5のためのインディケータ

MultiAroonOscillatorTrend_x10指標は、10の異なる時間枠の AroonOscillatorオシレータの位置を使用して現在の動向に関する情報を表示します。

10のインディケータラインはそれぞれ別々の指標に対応します。線は、オシレータが売られ過ぎレベルよりも下方に位置している場合は薄い桃色、買われ過ぎレベルよりも上方に位置している場合は薄い緑で塗られています。それ以外のときは、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

図1　MultiAroonOscillatorTrend_x10指標

図1　MultiAroonOscillatorTrend_x10指標

