O indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador AroonOscillator de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, as linhas são pintadas em rosa pálido, se ele está acima do nível de sobre-compra, as linhas são pintadas em verde claro. Caso contrário, as linhas são cinza. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10