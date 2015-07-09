CodeBaseSeções
MultiAroonOscillatorTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
O indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando a posição do oscilador AroonOscillator de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. Se o oscilador está posicionado abaixo do nível de sobre-venda, as linhas são pintadas em rosa pálido, se ele está acima do nível de sobre-compra, as linhas são pintadas em verde claro. Caso contrário, as linhas são cinza. Os pontos coloridos em linhas aparecem quando a barra do período correspondente muda.

Fig.1. O indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10

Fig.1. O indicador MultiAroonOscillatorTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13096

