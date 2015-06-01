Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора AroonOscillator с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в бледно-розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в салатовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10