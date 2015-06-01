CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiAroonOscillatorTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1650
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора AroonOscillator с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в бледно-розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в салатовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Рис.1. Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10

AroonOscillatorTrend_x10 AroonOscillatorTrend_x10

Индикатор AroonOscillatorTrend_x10 отображает положение осциллятора AroonOscillator с десяти разных таймфреймов.

Fx10Setup Fx10Setup

Простейший трендовый индикатор на основе группы технических индикаторов.

Rainbow_HTF Rainbow_HTF

Индикатор Rainbow с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Rainbow_Clouds_HTF Rainbow_Clouds_HTF

Индикатор Rainbow_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.