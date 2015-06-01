Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MultiAroonOscillatorTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1650
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора AroonOscillator с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Положение осциллятора ниже уровня перепроданности окрашивает линии в бледно-розовый цвет, положение выше уровня перекупленности — в салатовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Рис.1. Индикатор MultiAroonOscillatorTrend_x10
Индикатор AroonOscillatorTrend_x10 отображает положение осциллятора AroonOscillator с десяти разных таймфреймов.Fx10Setup
Простейший трендовый индикатор на основе группы технических индикаторов.
Индикатор Rainbow с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Rainbow_Clouds_HTF
Индикатор Rainbow_Clouds с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.