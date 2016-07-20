und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiAroonOscillatorTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der MultiAroonOscillatorTrend_x10 Indikator zeigt die aktuellen Trends der AroonOscillator Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.
Jede der zehn Indikatorlinien entspricht einem eigenen Indikator. Sind die Oszillatorwerte kleiner als der Überverkauft-Level, werden die farbigen Linien rosa, sind sie größer als die Überkauft-Level, werden die Linien hell grün. Sonst sind die Linien grau. Farbige Punkte entstehen, wenn sich die Kerze des entsprechenden Zeitrahmens ändert.
Abb.1. Der MultiAroonOscillatorTrend_x10 Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13096
Der XMA_Ishimoku Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.AnchoredMomentumCandle
Der AnchoredMomentum Indikator realisiert als Folge von Kerzen.
Der AroonOscillatorTrend_x10 Indikator zeigt die AroonOscillator Oszillatoren zehn verschiedener Zeitrahmen.KC_Cloud
Kanal als Wolke auf Basis eines Gleitenden Durchschnitts und dem "Average True Range".